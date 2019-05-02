Адвокат Трампа подталкивал Луценко к расследованию деятельности сына Байдена - NYT

Расследование в отношении компании, где работал сын Байдена, "на руку" Трампу и его окружению в связи с тем, что старший Байден объявил о намерении баллотироваться в президенты США.

Адвокат президента США Дональда Трампа неоднократно встречался с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, чтобы обсудить расследование дела компании Burisma Group, где работал сын Джо Байдена Хантер.

Об этом говорится в статье The New York Times, передает «Украинская правда».

Отмечается, что расследование в отношении компании, где работал сын Байдена, "на руку" Трампу и его окружению в связи с тем, что старший Байден объявил о намерении баллотироваться на выборах президента США в 2020 году.

"Усилия команды Трампа по привлечению внимания к работе Байдена в Украине, которая уже освещалась в консервативных СМИ, были частично возглавляемые Рудольфом Джулиани, который был адвокатом господина Трампа в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера", - отмечают в издании.

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Джулиани якобы обсуждал расследование газодобывающей компании Burisma и его связь с Байденом с бывшим и нынешним генпрокурором Украины. В частности, в этом году адвокат неоднократно встречался с Луценко в Нью-Йорке.

"Нынешний генеральный прокурор позже сообщил коллегам, что во время одной из встреч господин Джулиани с воодушевлением позвонил господину Трампу, чтобы сообщить ему о своих выводах", - отмечают в издании.

Однако официально адвокат этого не комментирует. В то же время Джулиани якобы обсуждал этот вопрос лично с Трампом. Адвокат Трампа также утверждает, что вмешался, потому что демократы вступили в сговор с украинцами, чтобы инициировать расследование спецпрокурора США.

Собственником компании, где работал Байден-младший, является экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский. Байден занимал должность в совете директоров.

Издание также связывает расследование с визитом вице-президента США Джозефа Байдена в марте 2016 году в Киев. Тогда Байден пригрозил придержать один миллиард долларов Украине от США, если украинские лидеры не уволят главного прокурора того времени Виктора Шокина. Напомним. в апреле 2016 года Шокина уволили.

В то же время представитель Байдена утверждает, что такое требование было связано с коррупцией в ГПУ и политической элитой, а не с делом, где фигурировал Байден-младший.

Как сообщал УНИАН, бывший вице-президент Джо Байден постоянно конкурировал с Трампом в опросах общественного мнения в течение нескольких месяцев, прежде чем официально объявил о своем намерении стать кандидатом от Демократической партии.

Свои кандидатуры на пост президента США от Демократической партии уже выдвинули 18 высокопоставленных демократов.

76-летний Байден – самый старший и самый опытный политик в этой гонке.

Это будет третья попытка Байдена стать президентом США – он баллотировался в 1988 и 2008 годах.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года.