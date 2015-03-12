На проект "Стена" в 2015 году потратят 300 млн гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян.

Он отметил, что на данный момент вокруг проекта "Стена" очень много спекуляций и в то же время подчеркнул, что работы по его реализации продолжаются. "Работы ведутся. Я имею в виду, не только в рамках непосредственно границы, но и работы по юридическому оформлению предварительных решений правительства и СНБО", - сказал он, напомнив, что в конце 2014 года Госпогранслужба получила 235 млн грн для реализации проекта инженерного обустройства украинско-российской границы и административной границы с временно оккупированной АР Крым.

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По словам Слободяна, в общем, из этих средств было использовано 163 млн. "Эти средства были направлены, в том числе, на обустройство наших позиций в полосе безопасности вдоль линии боевых столкновений. Было оборудовано почти 50 блок-постов, закуплены станции связи, оборудованы места для проживания личного состава, модули для несения службы. Кроме этого, велись работы и на других участках", - добавил он.

Пресс-секретарь также отметил, что на данный момент за эти средства на украинско-российском участке оборудовано более 137 километров противотанковых рвов, более 86 километров инженерных заграждений, обновлено более 1000 километров контрольных полос и т.д.

Он напомнил, что в феврале этого года Кабмин заслушал предложения Госпогранслужбы относительно дальнейшей реализации проекта "Стена" и дал поручение проработать предложения по уменьшению стоимости инженерных работ. В результате - общая стоимость работ была снижена почти вдвое.

"Поскольку Госпогранслужба не имеет тех мощностей, чтобы самостоятельно выполнять весь комплекс инженерных работ, было решено привлечь к этому генподрядчика... Это решение, на данный момент согласовывается в Кабмине. В общем, на данный момент предусмотрено на текущий год, 300 млн грн для выполнения первой очереди инженерных работ. Первый транш в размере 30 млн ожидаем в марте. Как только деньги поступят и будет позволять погода, активная фаза инженерных работ на границе, сразу восстановится", - резюмировал он.

Проект "Стена" предусматривает создание на границе двух оборонительных рубежей, их основным назначением будет недопущение проникновения на территорию Украины противника.

Основной объем работ составляет около 1,5 тысячи километров траншей и ходов сообщения, свыше 8 тыс. окопов для техники, свыше 4 тыс. блиндажей и создание 60-километрового заграждения, которое невозможно взорвать.

28 ноября председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко сообщил, что в течение 2014-2016 годов на проект обустройства госграницы "Стена" предусмотрено потратить 8,362 млрд грн. Стоимость обустройства 1 километра государственной границы в рамках этого проекта в среднем составляет 3,7 млн грн.