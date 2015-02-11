Правительство собирается "максимально удешевить" проект "Стена"

Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на расширенном заседании Кабинета министров Украины в среду, 11 февраля, при участии президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана, председателей областных государственных администраций.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, глава правительства сообщил, что провел беседу по этому вопросу с председателем Государственной пограничной службы Украины Виктором Назаренко.

«Есть решение, как максимально удешевить обустройство государственной границы», - подчеркнул он.

Читайте такжеЯценюк подчеркнул важность для Украины проекта "Стена"Яценюк отметил, что основная часть проекта касается Харьковской области. Он обратился к руководителю Харьковской ОГА Игоря Райнина провести встречу вместе с главой Государственной пограничной службы Украины и Министерством транспорта Украины: «Чтобы мы встретились и начали неотложную работу по дальнейшему обустройству государственной границы, в первую очередь, на территории Харьковской области».

Как сообщал УНИАН, 25 сентября 2014 года Харьковский облсовет не поддержал программу мероприятий по территориальной обороне и программу обустройства госграницы с Россией. Против принятия программы выступили ряд депутатов Партии регионов. Руководство Харьковской ОГА обратилось к руководству страны с инициативой распустить Харьковский облсовет.

2 октября Харьковский областной совет на внеочередной сессии утвердил доработанную программу территориальной обороны на 2014-2015 годы. Депутаты также проголосовали за изменения в бюджет, позволяющие обеспечить финансирование программы в этом году.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк 8 октября 2014 года на заседании правительства заявил о намерении выделить дополнительно 6 млн евро на проект “Стена”.

“Необходимо принять еще одно важное решение - это обустройство государственной границы. 235 млн грн - это первая сумма, которая выделена на обустройство государственной границы, так называемый проект “Стена”. И сегодня необходимо принять решение выделить дополнительно 6 млн евро, общий объем будет 66 млн евро, которые дадут возможность нам начать обустраивать участок государственной границы между Украиной и Российской Федерацией”, - сообщил Яценюк.

Проект «Стена» предусматривает создание на границе двух оборонительных рубежей, их основным назначением будет недопущения проникновения на территорию Украины противника.

Основной объем работ составляет около 1,5 тысячи километров траншей и ходов сообщения, более 8 тыс. окопов для техники, свыше 4 тыс. блиндажей и создание 60-километрового заграждения, которое невозможно взорвать.

28 ноября председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко сообщил, что в течение 2014-2016 годов на проект обустройства госграницы “Стена” предусмотрено потратить 8,362 млрд грн. Стоимость обустройства 1 километра государственной границы в рамках этого проекта в среднем составляет 3,7 млн грн.