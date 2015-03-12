Кикабидзе: "Если Путин споткнется, с него свои же шкуру снимут"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал грузинский актер и исполнитель Вахтанг Кикабидзе.

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"Россияне просто забыли историю. Сейчас многим, наверное, нравится, что у них новые территории появились, что море новое есть. Они уже не обращают внимание на то, что это не их земля", - отметил Вахтанг Кикабидзе.

Он подчеркнул, что Путин знает, что ни одна страна не хочет ввязываться в эту войну. "Но следующей может быть Прибалтика. А Грузия вообще вне очереди. У нас в любой момент война может начаться", - сказал грузинский актер.

Он отметил, что грузины умеют помнить добро. "Когда у нас началась война, украинцы были первыми, кто приехал нас защищать. Семь или восемь украинцев здесь погибло. Поэтому сейчас много наших ребят поехали к вам", - подчеркнул Вахтанг Кикабидзе.

Полный текст интервью Вахтанга Кикабидзе читайте в выпуске журнала "Новое время" 13 марта.