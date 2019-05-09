Порошенко присвоил главе СБУ звание Герой Украины

Звание Герой Украины Василию Грицаку присвоено "за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета".

Президент Петр Порошенко присвоил председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Читайте такжеПорошенко наградил своего советника Крестом Ивана Мазепы Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства. Отмечается, что Грицаку звание "Герой Украины" присвоено "за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". Напомним, в декабре президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" старшему сержанту Андрею Коноплеву посмертно.

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