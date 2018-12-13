Президент посмертно присвоил звание Героя Украины участнику АТО Андрею Коноплеву

Старший сержант во время наступления боевиков в районе Никишино уничтожил один из их танков и подбил второй, но погиб в результате прямого попадания снаряда.

Президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая звезда» старшему сержанту Андрею Коноплеву посмертно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, старшего сержанта Коноплева отметили «за исключительное личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге». Глава государства подписал соответствующий указ.

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Старший сержант принимал участие в антитеррористической операции в Донецкой области с 10 ноября 2014 года по 23 января 2015 года в составе 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входил в состав сил и средств сектора «С».

С 23 ноября 2014 года по 23 января 2015 года он выполнял боевые задачи на взводном опорном пункте в районе Никишино, принимал участие в сопровождении караванов по доставке боеприпасов, вооружения, военно-технического имущества и продовольствия.

23 января 2015 года во время наступления боевиков на взводный опорный пункт Коноплев первым увидел вражеские танки, поднял личный состав отделения, известил командира. Из РПГ-7В он совершил несколько метких выстрелов и уничтожил один из танков противника, затем подбил второй танк, но этот танк произвел выстрел. В результате прямого попадания танкового снаряда старший сержант погиб. Благодаря его действиям наступление противника было отбито, позиции удержаны, а противнику нанесен значительный урон, в том числе в живой силе.

Как сообщал УНИАН, именем погибшего в теракте героя Украины Шаповала назвали улицу в Киеве.