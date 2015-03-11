The New York Times: Несмотря на растущее всестороннее давление, Обама, по сообщениям, не хочет вооружать украинскую армию

Но Обама по-прежнему убежден, что оружие Украине не поможет, пишет Питер Бейкер в своей статье, которая называется «Несмотря на растущее всестороннее давление, Обама, по сообщениям, не хочет вооружать украинскую армию», опубликованной в американской газете The New York Times.

Демократы во вторник поддержали республиканцев в сенатском Комитете по международным отношениям, единогласно призвав Администрацию предоставить Киеву оружие. Генерал Мартин Демпси, председатель комитета начальников штабов, на прошлой неделе публично призвал Обаму рассмотреть такой шаг, поддержав министра обороны Эштона Картера и Джеймса Клаппера, главы службы Национальной разведки.

Но президент дал понять в ходе частных разговоров, что, несмотря на такое давление, он по-прежнему не особо хочет предоставлять оружие. В частности, он говорил своим помощникам и другим гостям, что, если украинцы получат оружие от США, они будут думать, что способны победить гораздо более могущественных русских, а это в итоге может привести к более решительной реакции Москвы. Он также хочет дать шанс шаткому перемирию, несмотря на то, что режим прекращения огня, как сообщалось, нарушался уже более тысячи раз. Обама, похоже, решительно настроен на то, чтобы действовать совместно с европейскими союзниками, которые выступают против предоставления Украине оружия.

«Если вы разыгрываете военную карту в Украине, нужно понимать, что тем самым вы испытываете силу России, поскольку это соседняя страна», – Энтони Блинкен, заместитель госсекретаря США, сказал в Берлине на прошлой неделе. «У нее есть огромное количество военной техники и военной силы прямо на границе. Что бы мы не сделали, как страны, в плане оказания военной помощи Украине, Россия, вероятно, не будет от нас отставать и захочет сделать тоже самое, а затем в два, в три, в четыре раза больше».

Его слова, как кажется, наиболее соответствуют мнению президента. Обама продолжает задавать вопросы, указывающие на его сомнения. «Хорошо, что произойдет, если мы предоставим вооружения? – Мы должны отправить инструкторов?», – перефразировал слова президента один чиновник на условиях анонимности. «Что, если оружие попадет в руки бандитов? Что, если Путин пойдет на эскалацию конфликта?».

Но в то время как советник Обамы по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс разделяет его скептицизм, на президента оказывают давление как внутри его правительства, так и за его пределами, чтобы он сделал больше, чтобы помочь украинцам защитить себя.

На прошлой неделе генерал Демпси сказал депутатам: «Я думаю, что мы обязательно должны рассмотреть вопрос о предоставлении летальной помощи». Мадлен Олбрайт, госсекретарь при президенте Билле Клинтоне, Збигнев Бжезинский, который был советником президента США Джимми Картера по вопросам национальной безопасности и Майкл Макфол, бывший посол США в России, все говорили то же самое.

Представитель штата Нью-Йорк Элиот Энгель, главный демократ в сенатском Комитете по международным отношениям, сказал на прошлой неделе, что он был настолько «разочарован» действиями Администрации, которая не использовала законодательные инструменты для того, чтобы разрешить ужесточение санкций в отношении России и предоставить Украине оружие, что представил новый законопроект об «усилении давления на Владимира Путина».

В Комитете по международным отношениям во вторник стало ясно, что разочарование чувствуют все больше членов обеих партий. «В этом комитете и в Сенате Соединенных Штатов, несомненно, есть консенсус по поводу того, что США должны делать больше, чтобы помочь украинцам защитить себя», – сказал сенатор Бенджамин Кардин, демократ от Мэриленда.

Администрация Обамы обязалась предоставить Украине нелетальную помощь на сумму 118 млн. долл., в том числе очки ночного видения и противоминометные РЛС, но до этого времени Украина получила примерно половину обещанных средств, сообщили чиновники. Брайан МакКеон, главный помощник заместителя министра обороны, согласился с тем, что в некоторых случаях помощь оказывалась «недопустимо медленно», и заявил, что Администрация пытается ускорить этот процесс.

О дополнительных поставках оборудования могут объявить уже на этой неделе, и Администрация также планирует предоставить дополнительную помощь на сумму 120 млн. долл.

Обама противостоит давлению советников и коллег-демократов, придерживаясь линии европейских союзников, таких как канцлер Германии Ангела Меркель, которая решительно выступает против предоставления Украине оружия. Высокопоставленный чиновник из Администрации подтвердил во вторник информацию Associated Press о том, что Обама сказал Меркель, когда она прибыла с визитом в Вашингтон в прошлом месяце, что он воздержится от отправки оружия в Украину, пока будут идти переговоры о прекращении огня. После той встречи лидеры ЕС, России и Украины в Минске, столице Беларуси, подписали мирное соглашение.

«Мы все обязаны обеспечить соблюдение базовых принципов, которыми являются сохранение суверенитета и территориальной целостности, которые оказались под угрозой из-за российской агрессии», – сказал Обама перед встречей с Дональдом Туском, председателем Европейского Совета, в понедельник. «Нам удавалось сохранять прочное единство в том, что касается санкций».

Высокопоставленный чиновник из Администрации, говоря на условиях анонимности о дискуссии Обамы с иностранным лидером, отметил, что обещание, данное президентом г-же Меркель, было временным. «В дальнейшем мы должны будем основывать наши суждения отчасти на нашей оценке того, как выполняются условия Минского договора». По словам других чиновников, в ближайшее время вряд ли будет принято какое-либо решение.

Уже после того как Минское соглашение вступило в силу, пророссийские сепаратисты захватили Дебальцево. Но в последние дни интенсивность боевых действий резко уменьшилась, некоторые тяжелые вооружения были отведены и осторожный оптимизм появился в Киеве и ЕС.

Тем не менее, по словам американских чиновников, результаты прекращения огня остаются неоднозначными. В то время как Россия отрицает то, что она вооружает и направляет сепаратистов на востоке Украины, высокопоставленный чиновник из Госдепартамента сказал на заседании Сената во вторник, что Россия вновь переправляет военную технику через границу.

«Мы можем подтвердить, что в последние дни российские танки, бронетехника, тяжелая артиллерия и ракетное оборудование переправлялись через границу для помощи сепаратистам в восточной Украине», – сказала Виктория Нуланд, помощник госсекретаря США.

«Поэтому в ближайшие дни, а не недели, – добавила она, – мы должны увидеть следующее: полное прекращение огня во всех частях восточной Украины; полный, неограниченный доступ ко всей зоне конфликта; отвод всех тяжелых вооружений; и больше никаких непроверенных гуманитарных конвоев, пересекающих украинскую границу».

Г-жа Нуланд сказала, что в Администрации ведется «оживленная дискуссия» по поводу того, стоит ли предоставлять Украине оружие, и что решение пока еще не принято. Но сенаторы утверждают, что откладывать принятие решения – это то же самое, что принять решение не отправлять оружие.

Сенатор Джин Шахин, демократ от штата Нью-Хэмпшир, сказал, что решение принимается «слишком долго». Сенатор Роберт Менендес от штата Нью-Джерси, влиятельный демократ в комитете, считает, что когда Обама примет решение, будет «слишком поздно». Сенатор Кристофер Мерфи, демократ от штата Коннектикут, более благосклонно относится к Администрации, признав, что это может не сработать, но «этот шанс стоит использовать».

Г-н МакКеон сказал, что Администрация сомневается из-за возможных последствий отправки оружия в Украину.

«Значит ли это поднять ставки?», – спросил он. «И что тогда, по мнению украинцев, Соединенные Штаты будут должны им предоставить в качестве дополнительной помощи? Поэтому Администрация пытается понять, каким будет второй, третий и четвертой ход на этой шахматной доске. Эти вопросы обсуждаются».