Военнослужащий РФ заявил о готовности применить ядерное оружие в случае приказа
02:15, 01 марта 2015Мир
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Военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ при необходимости без колебаний и сомнений готовы выполнить приказ о применении ядерного оружия.
Об этом заявил начальник Центрального командного пункта РВСН Андрей Бурбин в эфире радиостанции РСН, передает РИА Новости.
"Сомнений и колебаний не будет, задача будет выполнена", — сказал Бурбин, отвечая на вопрос, готовы ли несущие дежурство военнослужащие при необходимости выполнить приказ о применении ядерного оружия.
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