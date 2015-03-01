Военнослужащий РФ заявил о готовности применить ядерное оружие в случае приказа

Об этом заявил начальник Центрального командного пункта РВСН Андрей Бурбин в эфире радиостанции РСН, передает РИА Новости.

"Сомнений и колебаний не будет, задача будет выполнена", — сказал Бурбин, отвечая на вопрос, готовы ли несущие дежурство военнослужащие при необходимости выполнить приказ о применении ядерного оружия.