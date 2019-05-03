Полторак рассказал, как Украина должна отреагировать на раздачу жителям ОРДЛО паспортов РФ

Степан Полторак отметил, что Украина должна строить сильную армию.

Министр обороны Степан Полторак рассказал, как Украина должна реагировать на выдачу российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Прямой».

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«Мы должны строить свою сильную армию, давать политическую оценку тем действиям, которые сегодня происходят, объединять наших партнеров в международную коалицию и давить на Россию для того, чтобы она прекратила нарушать международное право», – сказал Полторак.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, которые живут на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия.

В МИД отмечают, что нормативно-правовые акты РФ, как предыдущие, так и будущие, направленные на предоставление гражданам Украины российского гражданства в противоправный способ, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаваться украинской стороной.