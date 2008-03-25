Тимошенко расскажет про 100 дней правительства
19:00, 25 марта 2008Политика
757 0
28 марта в 14.00 состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО для представителей региональных и центральных СМИ.
Как сообщили УНИАН в управлении связей со СМИ Секретариата Кабинета министров, пресс-конференция будет посвящена 100 дням деятельности правительства. Она состоится в Украинском доме (г. Киев, ул. Крещатик, 2).
Аккредитация проводится до 16.00 27 марта по тел.: 256-75-81, 256-75-82, 256-65-71.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter