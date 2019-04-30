У Зеленского уже вырисовывается картина насчет кандидатов на основные должности – адвокат Богдан

Адвокат Зеленского отметил, что до победы на выборах не было роздано ни одной должности.

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский встречается со многими людьми и у него сейчас вырисовывается картина относительно кандидатов на основные должности в государстве.

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Об этом в интервью "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина" рассказал один из самых заметных членов команды Владимира Зеленского – адвокат Андрей Богдан, передает издание «Сегодня».

Юрист отметил, что до победы на выборах не было роздано ни одной должности.

"Более года назад, в марте прошлого года, было принято решение, что до победы мы не будем раздавать никаких должностей. Мы твердо выполняли это обещание, несмотря на критику общества. Но я точно знаю, что Владимир Зеленский встречается со многими людьми, у него в голове вырисовывается некий конструктор и это будет только его решение", – отметил адвокат.