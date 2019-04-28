"Снимайте лапшу с ушей": политолог объяснил, зачем Порошенко нужен языковой закон

Эксперт отмечает, что голосование за языковой закон проходило на фоне "раздачи" Антимонопольным комитетом Украины ряда активов Ринату Ахметову.

Закон о функционировании украинского языка как государственного был нужен президенту Петру Порошенко чтобы мобилизовать консервативный и архаичный электорат в преддверии парламентских выборов.

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Такое мнение в колонке для «Главреда» высказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

Политолог обратил внимание на то, что голосование за языковой закон проходило на фоне "раздачи" Антимонопольным комитетом Украины Киевоблэнерго, Одессаоблэнерго и прочих "няшек" Ринату Ахметову.

"В этом и есть суть отношения нынешней глубинного государства к людям: Ахметову – облэнерго, народу – мову. Так что снимайте вилками лапшу, повешенную на уши, и жрите. Вот суть происходящего!", - указывает эксперт.

По его мнению, за годы независимости Украины украинский язык получил огромный толчок для развития, однако это произошло не благодаря государственной политике, а вопреки ей.

«Прежде всего, такой толчок появляется, когда появляются качественные культурные проекты: песни Вакарчука, песни группы Kazka (этот коллектив в прошлом году стал феноменом в мире) и так далее. Эти песни слушают по всему миру, несмотря на то, песни – на украинском языке", - подчеркнул Романенко.

Специалист считает, что языковая инициатива закончится фарсом, как и многие прочие законодательные инициативы.

"Языковым законом" Порошенко пытается мобилизовать консервативный архаичный электорат, который проголосовал за него на президентских выборах. Неслучайно единственная область, проголосовавшая за Порошенко – это Галичина, где особенно сильны настроения таких консерваторов.

После того, как "языковой закон" вступит в силу, такой же консервативный пророссийский электорат (а эти люди за пятилетку Порошенко, как и многие другие, уже устали от происходящего в стране), будет использован не патриотами, не Зеленским, а Медведчуком, Бойко и всей подобной публикой", - заключил Романенко.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон поддержали 278 народных депутатов.

Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом отмечается, что государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно освоить государственный язык гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять ее во время выполнения служебных обязанностей.

Компьютерные программы должны будут иметь интерфейс на государственном языке и/ или английском языке или языках Евросоюза. На телевидении, в интернете и печатных СМИ, в театральных спектаклях и при дубляже кинофильмов также обязаны использовать украинский.

В каждом месте распространения печатных СМИ украиноязычных газет и журналов должно быть не менее 50%. Можно издавать газету или журнал в двух или более языковых версиях, одна из которых должна быть на государственном языке.