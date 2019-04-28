Порошенко сходил на ночное и утреннее богослужения в Свято-Михайловском соборе и в Патриаршем соборе Воскресения Христова (фоторепортаж)

В Свято-Михайловском соборе Петр и Марина Порошенко вместе с верующими в сопровождении митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Православной церкви Украины Епифания приняли участие в крестном ходе.

Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной принял участие в пасхальных богослужениях в Свято-Михайловском соборе в Киеве и в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, в Свято-Михайловском соборе Петр и Марина Порошенко вместе с верующими в сопровождении митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Православной церкви Украины Епифания приняли участие в крестном ходе.

После этого продолжилось праздничное богослужение в соборе.

Пасхальный канон в соборе отправил предстоятель ПЦУ Епифаний.

Утром Порошенко вместе с супругой Мариной принял участие в пасхальном богослужении в Патриаршем соборе Воскресения Христова. Праздничное богослужение отправил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.