Террорист, спрятавший бомбу в банке меда, планировал еще ряд терактов - СБУ

Этот "дед" готовил еще ряд взрывчатых "сюрпризов" для бойцов Вооруженных Сил Украины, сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский в своем Facebook.

"Помните историю про деда, которого бойцы Службы безопасности совместно с батальоном "Чернигов" нашли и задержали 10 февраля в Станице Луганской. Так вот, в ходе проведенного следствия дед признался в совершении теракта и предоставил информацию, что его деятельность координировали сотрудники ГРУ ГШ ВС РФ с позывными "Алексей" и "Дмитриевич", которые также обеспечили его оружием и взрывными устройствами", - написал он в соцсети.

По словам Лубкивского, по заданию своих кураторов, задержанный собирал данные о силах АТО, получил огнестрельное оружие (пистолет ПМ, автомат АКС-74 и патроны), а также самодельные взрывные устройства (СВУ).

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"После успешного теракта 16 января дед, на выполнение поставленной ему задачи, готовил следующие взрывы с использованием СВУ с большим количеством взрывчатого материала и поражающих элементов", - отметил советник главы СБУ.

"Взрывчатку снова монтировали в банке с медом, электроконвектор... Одно из таких устройств планировалось спрятать в запасное колесо автомобиля "ГАЗ-31" и привести в действие с помощью мобильного телефона", - доложил он.

Однако, как напомнил Лубкивский, "к счастью, дед был задержан при попытке проникновения в места дислокации подразделений ВСУ, куда он направлялся по заданию "Алексея" для поиска возможного места размещения СВП и проверки качества мобильной связи".

16 января мужчина, представившийся мирным жителем, принес украинским военным на блокпост в Луганской области трехлитровую банку меда, в которой оказалась взрывчатка. В результате теракта погиб один военнослужащий, еще трое были ранены.