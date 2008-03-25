У Яценюка есть альтернатива, если Тимошенко не успеет в срок

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что не допустит принятия парламентом страны законов, в которых есть коррупционные схемы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил на заседании Национального совета по вопросам взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Спикер отметил, что как только от Кабинета министров Украины поступит закон о государственных закупках, он будет немедленно рассмотрен депутатами. При этом если в течение двух ближайших недель данный закон не поступит в парламент, то депутаты будут рассматривать ряд других законов», - сказал спикер. При этом он подчеркнул, что ни один закон, в котором есть коррупционная схема, принят парламентом не будет.

«Закон о госзакупках, как только поступит от Кабмина в двухнедельный срок - будет немедленно рассмотрен. Если же не поступит, то у нас есть ряд других законов, но я надеюсь, что ни один из этих законов не будет рассмотрен, если там есть коррупционная схема, которая является целью многих людей», - подчеркнул глава парламента, обращаясь к присутствующим на заседании Нацсовета.