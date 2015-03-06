Пятничная Рада стартовала с блокирования трибуны (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Виктория Войцицкая (фракция “Самопомич”) заявила, что “межфракционное депутатское объединение “Еврооптимисты” вместе с другими парламентариями требует внести в повестку дня правительственный законопроект №2273 (о внесении изменений в Закон Украины "Об акционерных обществах" (относительно выплаты дивидендов акционерным обществом) - УНИАН), вопрос о возврате в бюджет Украины почти 2 млрд грн - это те деньги, которые Украина не получает от компании “Укрнафта”.

Она отметила, что профильным комитетом блокируется рассмотрение данного законопроекта с тем, чтобы не выносить его на заседание ВР.

Законопроектом предусматривается обеспечить действенный механизм выплаты дивидендов акционерным обществом путем предоставления акционеру общества права обращаться к нотариусу относительно совершения исполнительной надписи нотариусом в случае невыплаты обществом дивидендов.

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В ответ председатель ВР Владимир Гройсман отметил, что в таком случае нужно блокировать не трибуну парламента, а комитет Верховной Рады, который должен рассматривать этот законопроект. Он сказал, что как только этот законопроект будет рассмотрен, его внесут на рассмотрение парламента. Гройсман высказал мнение, что данный законопроект должен быть принят парламентом.

Депутаты разблокировали трибуну ВР после того, как Гройсман попросил профильный комитет сегодня рассмотреть этот законопроект и дать свое заключение.