Полторак: РФ продолжает наращивать военные группировки вблизи границ Украины
11:15, 24 апреля 2019Политика
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По словам министра обороны, тенденций к улучшению военно-политической ситуации на Донбассе нет.
По словам Полторака, главной задачей Украины является наращивание сил и средств ВСУ / фото УНИАН
Россия продолжает наращивать военные группировки вблизи границ Украины.
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Об этом заявил глава украинского оборонного ведомства Украины Степан Полторак во время встречи с министром обороны Королевства Дания Клаусом Хйортом Фредериксеном, говорится в сообщении украинского министра на его странице в Facebook.
«Тенденций к улучшению военно-политической ситуации нет, поскольку РФ продолжает наращивать военные группировки вблизи границ Украины», - отметил он.
По словам Полторака, в таких условиях главной задачей Украины является наращивание потенциала Вооруженных сил Украины и укрепление обороноспособности путем внедрения военной реформы.
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