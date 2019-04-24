Полторак: РФ продолжает наращивать военные группировки вблизи границ Украины

По словам министра обороны, тенденций к улучшению военно-политической ситуации на Донбассе нет.

Россия продолжает наращивать военные группировки вблизи границ Украины.

Читайте также"Не связано с выборами": эксперт объяснил стягивание войск РФ к границе с Украиной

Об этом заявил глава украинского оборонного ведомства Украины Степан Полторак во время встречи с министром обороны Королевства Дания Клаусом Хйортом Фредериксеном, говорится в сообщении украинского министра на его странице в Facebook.

«Тенденций к улучшению военно-политической ситуации нет, поскольку РФ продолжает наращивать военные группировки вблизи границ Украины», - отметил он.

По словам Полторака, в таких условиях главной задачей Украины является наращивание потенциала Вооруженных сил Украины и укрепление обороноспособности путем внедрения военной реформы.