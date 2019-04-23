Украина ведет переговоры о закупке самого современного вооружения и техники для ВМС – Полторак

Министр обороны Степан Полторак также сообщил, что Украина в этом году рассчитывает получить от международных партнеров значительный объем материально-технической помощи, в том числе и для ВМС.

Украина ведет переговоры с международными партнерами о закупке современных образцов вооружения и военной техники для Военно-морских сил.

Читайте такжеВ Украине построят ракетный катер, оснащенный противокорабельными комплексами "Нептун"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Украины Степан Полторак сообщил во время торжественного спуска на воду среднего разведывательного корабля для Военно-морских сил Украины.

Полторак отметил, что Украина в этом году рассчитывает получить от международных партнеров значительный объем материально-технической помощи, в том числе и для ВМС.

По словам министра, Украина также планирует усилить свой оборонный потенциал за счет «закупки нового вооружения, техники, оборудования и оснащения».

Полторак сообщил, что продолжаются переговоры с партнерами по закупке современных образцов вооружения и военной техники, которые усилят боевые возможности Военно-морских сил.