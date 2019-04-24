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Российская оппозиционерка объяснила, почему новый президент Украины "пугает Кремль"

07:43, 24 апреля 2019
Политика
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Владимир Зеленский / REUTERS

Об этом рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, передает «Обозреватель». По ее мнению, президент РФ Владимир Путин еще не знает, как выстраивать отношения с украинским коллегой.

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По словам Курносовой, у Кремля был диалог с Украиной и при президентстве Петра Порошенко: "Представителем Украины в минской переговорной группе был Виктор Медведчук, у которого тесные отношения с Владимиром Путиным. Поэтому сказать, что у Петра Порошенко не было отношений с Россией – это странно".

Как отметила российская оппозиционерка, избрание нового президента Украины – "довольно тяжелая история для России".

"Непонятно, каким образом все будет происходить. Кремль в большей степени устраивал старый президент, потому что понятно было, каким образом действовать. А вот именно про Владимира Зеленского Порошенко говорил на дебатах, что это кот в мешке. Это и для Кремля абсолютный кот в мешке. Именно это Кремль пугает", – пояснила она.

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Теги: #Владимир Зеленский