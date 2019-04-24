Российская оппозиционерка объяснила, почему новый президент Украины "пугает Кремль"

Как отметила российская оппозиционерка, избрание нового президента Украины – "довольно тяжелая история для России".

Победа шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины пугает Кремль.

Об этом рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, передает «Обозреватель». По ее мнению, президент РФ Владимир Путин еще не знает, как выстраивать отношения с украинским коллегой.

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По словам Курносовой, у Кремля был диалог с Украиной и при президентстве Петра Порошенко: "Представителем Украины в минской переговорной группе был Виктор Медведчук, у которого тесные отношения с Владимиром Путиным. Поэтому сказать, что у Петра Порошенко не было отношений с Россией – это странно".

Как отметила российская оппозиционерка, избрание нового президента Украины – "довольно тяжелая история для России".

"Непонятно, каким образом все будет происходить. Кремль в большей степени устраивал старый президент, потому что понятно было, каким образом действовать. А вот именно про Владимира Зеленского Порошенко говорил на дебатах, что это кот в мешке. Это и для Кремля абсолютный кот в мешке. Именно это Кремль пугает", – пояснила она.