В России считают, что Запад не сможет изменить статус оккупированного Крыма

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в очередной раз заявил, что вопрос «о воссоединении Крыма с Россией» закрыт окончательно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что западные страны не смогут изменить статус оккупированного Крыма.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров заявил на презентации сборника «Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России».

«Вопрос о воссоединении Крыма закрыт окончательно. Нравится это кому-то или нет. Никакие декларации Вашингтона, Евросоюза или НАТО не в состоянии изменить эту ситуацию ни с правовой, ни с политической точки зрения», - сказал Лавров.

При этом он заявил, что оккупированный Крым регулярно посещают иностранцы, в том числе из стран Европы, которые могут «своими глазами увидеть крымскую действительность».

По словам Лаврова, МИД РФ будет вести политическую и информационную работу с целью «разъяснения реалий, связанных с возвращением Крыма в состав России».

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Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% участников «референдума» высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.