Синютка объяснил, почему подал в отставку с поста главы Львовской ОГА

О своей отставке чиновник заявил накануне - на следующий день после второго тура выборов президента Украины.

Глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка рассказал о мотивах своей отставки с занимаемой должности, о которой объявил накануне.

Комментарий чиновник дал телеканалу "112 Украина".

"Это, мне кажется, абсолютно нормальная европейская практика, когда я четко дал сигнал обществу, что завершилась каденция президента, и вместе с человеком, который доверил мне возглавлять Львовскую область, я ухожу с этой должности, давая возможность новому президенту сформировать свою управленческую структуру", - аргументировал он.

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Отвечая на вопрос о готовности возглавлять регион при президентстве Владимира Зеленского, чиновник сказал, что такой возможности не рассматривает. "Но я убежден, что можно будет еще возглавить Львовскую область при президентстве Петра Порошенко", - добавил он.

Синютка рассказал, что будет выполнять обязанности главы ОГА до своего полноценного увольнения с должности. Он прогнозирует, что это произойдет не ранее инаугурации нового президента.

Напомним, Львовская область - единственный регион, который отдал большинство голосов Петру Порошенко во втором туре выборов.

Как сообщал УНИАН, об отставке Синютка заявил вчера, 22 апреля. Кроме него, о намерении уйти с должностей заявили еще двое руководителей обладминистраций - Николаевской и Закарпатской.