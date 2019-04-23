Порошенко собирает своих депутатов на встречу - СМИ
Действующий президент Украины Петр Порошенко после поражения на выборах 2019 сегодня вечером проведет встречу с парламентской фракцией БПП.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию источников во фракции.
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По данным источников, встреча Порошенко с депутатами фракции в БПП состоится в 18:30 в партийном офисе на улице Лаврской в Киеве. Другие подробности встречи пока не сообщаются.
В то же время, нардеп от БПП Иван Винник в комментарии журналистам отметил, что на встрече с Порошенко могут согласовать дальнейшие действия фракции.
Ранее сообщалось, что ЦИК обработала 99,87% электронных протоколов участковых избирательных комиссий по итогам голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,23% избирателей, за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45%.