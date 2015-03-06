Порошенко подписал закон об усилении ответственности банкиров

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ, принятый Верховной Радой Украины2 марта, направлен на обеспечение стабильности банковской системы, защита интересов вкладчиков и других кредиторов банка, повышение эффективности банковского надзора.

Законом усиливается ответственность прежде всего руководителей банков, контроллеров и других владельцев существенного участия в банке, во время принятия ими решений, влияющих на финансовое состояние финансового учреждения.

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Вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Украины за нарушение нормативно-правовых актов Национального банка Украины, в том числе представление недостоверной (неполной) отчетности относительно качества активов, проведение операций со связанными с банком лицами, сути операций или осуществления рисковых операций, которые угрожают интересам вкладчиков или других кредиторов банка.

Также вводится административная ответственность за действия, которые привели к отнесения банка к категории проблемных, уголовная ответственность за совершение любых действий, приведших к отнесении банка к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитору.

Также законом вносятся изменения в Законы Украины «О банках и банковской деятельности», «Об исполнительном производстве», «О системе гарантирования вкладов физических лиц» изменения, которыми, в частности, дополняется перечень документов, которые подаются для согласования устава юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность; уточняются полномочия совета банка об утверждении порядка осуществления операций со связанными с банком лицами; устанавливается запрет предоставлять кредиты для приобретения акций других банков и косвенно осуществлять кредитные операции со связанными с банком лицами.

Документом устанавливается имущественная ответственность связанных с банком лиц за убытки, причиненные по их вине банка, и существенно увеличивается размер штрафа, который может быть применен к руководителю банка.

Кроме того, расширяются критерии, по которым Национальный банк Украины обязан принять решение об отнесении банка к категории проблемного, уточняется порядок раскрытия регулятором информации, которая содержит банковскую тайну и т.д.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц может обращаться с требованием о возмещении вреда, причиненного банка, связанной с банком лица, действия или бездействие которого привели к причинению учреждении вред, или к лицу, которое в результате таких действий или бездействия прямо или косвенно получила имущественную выгоду.