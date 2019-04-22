Пророссийский президент Молдовы хочет встретиться с Зеленским

Додон, известный своей пророссийской позицией, хочет обсудить с Зеленским повестку дня двусторонних отношений.

Президент Молдовы Игорь Додон хочет встретиться с Владимиром Зеленским, который побеждает на выборах президента Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте Президентуры Республики Молдова.

"Примите мои самые искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента Украины и добрые пожелания больших успехов и удачи в реализации поставленных целей", - заявил Додон.

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Также он выразил убеждение, что деятельность Зеленского на высшем государственном посту будет служить дальнейшему процветанию Украины во имя и на благо её трудолюбивого народа.

"Выражаю надежду, что многовековые добрососедские, дружеские отношения между нашими странами и народами, основанные на конструктивном сотрудничестве и взаимопонимании, будут и впредь успешно развиваться и укрепляться. В этом контексте, надеюсь, что в скором времени у нас появится возможность встретиться и комплексно обсудить повестку дня двусторонних отношений", - заявил Додон.

Также президент Молдовы пожелал Зеленскому крепкого здоровья, новых свершений и побед.

Додон просит Зеленского принять заверения в его глубоком уважении.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что ожидает от президента Молдовы, известного своей пророссийской позицией, четкой поддержки территориальной целостности Украины включительно с Крымом.