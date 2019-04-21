РосСМИ "взорвались" после слов украинского генерала о развале РФ и "захвате" части ее территорий (фото)

Похоже, слова украинского генерала не на шутку зацепили российских журналистов.

Генерал-лейтенант запаса и кандидат военных наук Игорь Романенко заявил, что при определенных условиях Россия может утратить часть своих территорий, а Украина должна этим воспользоваться. Его заявление "взорвало" росСМИ.

Прокремлевские ресурсы сразу же начали писать, что украинский генерал "призвал захватить часть России". Под этими новостями множество негативных комментариев.

Напомним, Романенко заявил, что когда Китай начнет захватывать российскую Сибирь, Украине также нужно будет действовать активно.

"Россия может потерять не только Сибирь, она может вообще развалиться. Но для этого должны сложиться определенные условия. Исторический опыт говорит о том, что ни одна империя не осталась в том виде, к котором она существовала. Рано или поздно все империи разваливаются или переформатируются. Это ждет и Россию. Вопрос лишь в том – когда", - отметил генерал.

По его словам, Украине нужно будет использовать этот момент, точно так, как Россия поступила в 2014 году по отношению к Украине.