Италия готова делиться с Украиной опытом в децентрализации власти

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил в Москве по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Италия активно участвует в мониторинге, ведущемся в рамках ОБСЕ. Италия готова оказать всю возможную поддержку внутри структур Евросоюза, в том числе, может быть, своим опытом, если мы будем говорить о децентрализации Украины. У нас замечательный опыт региона Трентино – Альто-Адидже. Это прекрасный образец того, как можно удачно решить проблемы децентрализации", - сказал Маттео Ренци.

Он высказал надежду, что все стороны будут работать над тем, чтобы украинский кризис разрешился в кратчайшее время.

По словам Маттео Ренци, он обсуждал с Владимиром Путиным "украинскую проблему", хотя всем известны дискуссии по этому вопросу и разнообразные точки зрения о способах решения этой проблемы, а также каким образом развивались отношения между Евросоюзом и Россией в данном контексте.

"Я считаю очень важным подчеркнуть, что был сделан решающий шаг – я говорю о 12 февраля – в мирном решении этой проблемы. 12 февраля с участием президента Путина, президента Порошенко, президента Олланда и канцлера Меркель был подписан договор, который открывает путь и стратегическое направление к решению проблемы. Речь не только о том, что удалось говориться о прекращении огня, а о том, что этот документ открывает дорогу к урегулированию и построению прочной конструкции, которая позволила бы развиваться этой стране", - считает Маттео Ренци.