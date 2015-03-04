Порошенко ожидает, что Рим в ближайшее время ратифицирует евроассоциацию Украины
15:57, 04 марта 2015Политика
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Украина ожидает ратификации в ближайшее время парламентом Италии Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Петр Порошенко / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на совместной с председателем Совета министров Итальянской Республики Маттео Ренци пресс-конференции в Киеве.
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“Мы получили информацию в ответ на мое обращение относительно ратификации итальянским парламентом Соглашения об ассоциации с ЕС, мы ждем это в ближайшее время. И я думаю, что это будет очередным, очень важным этапом нашего сотрудничества”, - сказал президент.
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