Симферопольский горсовет поддержал антикризисную коалицию

Симферопольский городской совет сегодня на внеочередном заседании принял решение о поддержке антикризисной коалиции, сформированной в Верховной Раде Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, данное решение рассматривалось по предложению представителя регионального блока «За Януковича!» Юрия НЕРУША.

«За» проголосовали 44 депутата, зарегистрировавшиеся в зале заседания на момент голосования.

Депутаты обратились к Президенту Виктору ЮЩЕНКО и Верховной Раде Украины.

В обращении к Президенту, в частности, сказано: «Открылся путь к объединению и консолидации украинского общества, расколотого искусственно, к преодолению кризисной ситуации в экономике Украины». Однако, по мнению симферопольских депутатов, деструктивные силы в парламенте препятствуют «началу ответственной деятельности парламента». В этой связи Симферопольский горсовет попросил Президента обеспечить реализацию положений Конституции Украины в части создания условий для деятельности антикризисной коалиции. «Мы надеемся, что Вы поднимитесь над личными симпатиями и антипатиями и сделаете все от Вас зависящее во имя согласия в обществе», - говорится в обращении депутатов к Президенту Украины.

Симферопольский горсовет, кроме того, выразил поддержку решению антикризисной коалиции по созданию Конгресса регионального и местного самоуправления в Украине как консультативно-совещательного органа.

Кроме того, Ю.НЕРУШ сообщил, что подобные решения о поддержке антикризисной коалиции сегодня были приняты в Белогорском, Джанкойском, Кировском и Ленинском районах Крыма.