Штайнмайер не рассчитывает на длительную изоляцию России
Задачи санкций против России - побудить ее к переговорам относительно конфликта в Украине, который можно решить только политическим путем.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Handelsblatt, пишет Европейская правда.
"Я не рассчитываю на длительную изоляцию Европы от России. Даже если на достижение политического решения конфликта уйдут долгие годы и даже десятилетия, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы его урегулировать", - сказал Штайнмайер.
По мнению главы немецкого МИД, экономические санкции в качестве метода давления необходимы, однако больших результатов от них ждать не стоит.
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"Перемирие, а особенно мир, нельзя приблизить просто путем выявления пожеланий или введения санкций", - подчеркнул министр.
Штайнмайер подчеркнул, что Запад должен продолжать предоставление финансовой помощи Украине. По его словам, в полном объеме финансовые потребности Киева "вряд ли можно оценить".