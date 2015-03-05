Штайнмайер не рассчитывает на длительную изоляцию России

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Handelsblatt, пишет Европейская правда.

"Я не рассчитываю на длительную изоляцию Европы от России. Даже если на достижение политического решения конфликта уйдут долгие годы и даже десятилетия, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы его урегулировать", - сказал Штайнмайер.

По мнению главы немецкого МИД, экономические санкции в качестве метода давления необходимы, однако больших результатов от них ждать не стоит.

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"Перемирие, а особенно мир, нельзя приблизить просто путем выявления пожеланий или введения санкций", - подчеркнул министр.

Штайнмайер подчеркнул, что Запад должен продолжать предоставление финансовой помощи Украине. По его словам, в полном объеме финансовые потребности Киева "вряд ли можно оценить".