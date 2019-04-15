"Посол Франции должен прочитать этот пост": политтехнолог Березовец уже "шутит", что пожар в Париже - из-за визита Зеленского

Пост вызвал настоящую волну возмущения пользователей в комментариях.

Политтехнолог Тарас Березовец, который открыто поддерживает Петра Порошенко во время избирательной кампании, "пошутил" на своей странице в Фейсбук, что пожар в соборе Парижской Богоматери произошел из-за недавнего визита Владимира Зеленского в Париж.

"Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А мог бы и Елисейский дворец вспыхнуть", - написал он.

Сообщение вызвало настоящую волну возмущения пользователей в комментариях. Политтехнолога обзывают бранными словами, а его пост называют "идиотским".

"Вы, господа, уже окончательно очумели со своими выборами и истерикой? Это же какими надо быть лицемерами и подонками, чтобы писать такой бред о разрушении объекта мирового историко-архитектурного и культурно-религиозного наследия! Это и есть ваша настоящая аморальная сущность... Конченные уроды, без веры в Бога и без моральных ценностей!", - написал пользователь Павел Гай-Нижник.

"Березовец, после такого поста ни один уважающий себя человек не подаст тебе руки. Причем независимо от политических предпочтений. Есть вещи, о которых не шутят. В политических баталиях вы давно перешли границы, теперь ты переступаешь через человеческие и культурные. Ты дно, отражение своей команды", - написал Эрик Король.

"Думаю, посол Франции должен прочитать этот пост. О въезде в ЕС можно забыть", - написал пользователь с ником Дмитрий Всеволодович.

"Черный юмор от членов команды Петра Порошенко. Зацените! Они думают, что это смешно. Я считал, что они пробили уже и дно, и днище... Нет там бездонная пропасть! B голове не укладывается!", - написал Rostyslav Demchuk.

В то же время сам Березовец в комментариях упрекает читателей, что они "слишком серьезные" и "просто не знают юмора Шарли Эбдо".