Польша не пустила российский парусник в свои воды из-за Крыма

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял «отрицательное решение» в отношении парусника.

Польша запретила российскому паруснику «Седов» вход в территориальные воды страны. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара.

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По ее словам, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял «отрицательное решение» в отношении парусника.

Она также добавила, что пропуск «Седова» противоречит позиции Польши по Крыму.

Ранее сообщалось, что Эстония не пустила в свои воды российский парусник из-за крымских курсантов.