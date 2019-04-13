Польша не пустила российский парусник в свои воды из-за Крыма
00:18, 13 апреля 2019Политика
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял «отрицательное решение» в отношении парусника.
REUTERS
Польша запретила российскому паруснику «Седов» вход в территориальные воды страны. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара.
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По ее словам, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял «отрицательное решение» в отношении парусника.
Она также добавила, что пропуск «Седова» противоречит позиции Польши по Крыму.
Ранее сообщалось, что Эстония не пустила в свои воды российский парусник из-за крымских курсантов.
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