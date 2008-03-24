СБУ просит убрать памятник Дзержинскому
20:14, 24 марта 2008Политика
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Решать депутатам
Мариупольский отдел Службы безопасности Украины в Донецкой области направил письмо городскому председателю с просьбой убрать памятник Феликсу Дзержинскому, который стоит перед зданием управления.
Как сообщается в местной газете "Ильичевец", теперь судьба памятника находится в руках депутатов Мариупольского городского совета и общественности.
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