Парубий: в следующие полгода парламент так же будет заниматься "содержательными вещами"

В частности, отмечает он, необходимо принять Избирательный кодекс.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что в следующие полгода парламент так же будет заниматься "конкретными вещами".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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Отвечая на вопрос относительно работы Верховной Рады, несмотря на приближение парламентских выборов, которые должны состояться в октябре, спикер сказал: "Парламент и в дальнейшем, и те полгода, которые будет работать, будет заниматься содержательными вещами. У нас на повестке дня есть и Избирательный кодекс, и целый ряд важнейших законов, какие, я имею большую амбицию, мы должны еще принять за эти полгода".

В то же время, Парубий отметил то, насколько президентские выборы будут важными и определяющими для "политической структуры в украинском обществе и в украинском парламенте".

На вопрос, может ли быть принят Избирательный кодекс до парламентских выборов, председатель ВР выразил надежду, что парламент сможет пройти 4,5 тысячи поправок, поступивших к законопроекту, и что "мы сможем принять положительное решение".