Савченко рассчитывает продержаться до веса в 40 кг

Об этом она сказала в эфире Еспресо.TV.

"Илья Новиков (один из адвокатов Надежды Савченко, - ред.) мне написал в вайбер, что "состояние удовлетворительное". То есть, слава богу, она жива, для меня это звучит так. У нее уже начались проблемы с органами. Когда я у нее была в прошлую пятницу, она мне сказала, что рассчитывает свой организм и думает, что выдержит до 40 кг. Я убеждена, что это невозможно, потому что более 30% потери массы тела - это точка невозврата. Сейчас важно держать уровень сахара. Если он падает - это все. Поэтому я надеюсь, что ей там как-то его держат", - рассказала Вера Савченко.

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Также она заявила, что надеется на доступ к ее сестре делегации украинских врачей.

"Я очень надеюсь, что наш президент подпишет и добьется от президента Российской Федерации разрешения на делегацию украинских врачей, которая уже сформирована министром здравоохранения, чтобы они осмотрели Надю. Я также слышала о делегации немецких врачей, которую инициировала Ангела Меркель. Я не знаю, когда она должна ехать. Чем быстрее - тем лучше", - подчеркнула Вера Савченко.