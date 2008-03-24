ЦИК зарегистрировала 14 депутатов Киевсовета от БЮТ

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 14 депутатов Киевского городского совета от Блока Юлии Тимошенко вместо депутатов, полномочия которых были прекращены из-за переход в другие фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали девять членов ЦИК из 13 присутствующих. Воздержались Андрей МАГЕРА, Татьяна ЛУКАШ, Михаил ОХЕНДОВСКИЙ и Тамара АСТАХОВА.

Согласно решению, депутатами Киевсовета от БЮТ зарегистрированы: Сергей ЩЕРБА, Вячеслав МУСИЕНКО, Иван ДУДНИК, Ярослава БЛОНСКАЯ, Владимир КОБЕЛЕВ, Валентин БРОДОВСКИЙ, Александр ТКАЧЕНКО, Геннадий МАГНАР, Василий ТОВСТЫЙ, Федор САВРОВСКИЙ, Сергей РАЗВАДОВСКИЙ, Василий ГЛЁЗА, Герман ВОЛГА и Григорий КОСТИНСКИЙ.

До этого эти депутаты были признаны избранными на выборах в Киевсовет.

Также был признан избранным Игорь ГУЩИН, однако ЦИК пока не зарегистрировала его.

Как сообщал УНИАН, 2 июня 2007 г. на межпартийном съезде избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» было принято решение о досрочном прекращении полномочий 15-ти депутатов Киевсовета, которые были избраны по избирательному списку БЮТ: Андрея АНДРЮШКИНА; Андрея АРТЕМЕНКО; Виталия БАБАКА; Николая БОЙЧУКА; Михаила БРОДСКОГО; Александра ДАНИЛОВА; Александра ДРАПИЯ; Алексея ЕВЛАХА; Светланы ЗОРИНОЙ; Андрея ИВАНОВА; Алексея КРИВОПИШИНА; Леонида КРЮЧКОВА; Виктора МАНЖУРЫ; Александра ПРИТЫКИ и Александра СВЕРБИУСА.

ЦИК несколько раз пыталась собраться на заседание, чтобы рассмотреть вопрос о признании избранными депутатов Киевсовета от БЮТ, но из-за отсутствия кворума заседания переносилось.