У Путина отреагировали на планы о проходе кораблей НАТО в Азовское море

Кремль негативно расценивает заявление официального представителя США при НАТО о том, что Альянс планирует отправить в Черное море корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

В Кремле на вопрос о проходе кораблей Североатлантического альянса в Азовское море заявили, что это закрытый водоем.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Когда последует запрос (о проходе в Азовское море кораблей НАТО – УНИАН), тогда и будет приниматься решениe, но речь идет о закрытом водоеме, поэтому здесь отдельный вопрос. Гипотетически не стал бы рассуждать, речь может идти о каком-то конкретном случае», - отметил Песков.

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Он заявил, что существует система «нотификации подобных планов, которая должна выполняться».

При этом Песков подчеркнул, что Кремль негативно расценивает заявление официального представителя США при НАТО о том, что Альянс планирует отправить в Черное море корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

«Негативно (расцениваем). Мы не понимаем, что имеется в виду. Ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна в соответствии с международным правом, с международными законами. Позиция России весьма последовательна, и она тоже хороша известна», - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля представитель США в Организации Североатлантического договора посол Кей Бейли Хатчисон заявила, что Альянс намерен обезопасить проход судов Украины через Керченский пролив.