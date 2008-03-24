ЦИК признала избранными 15 новых депутатов БЮТ В Киевсовете

Как сообщал УНИАН, 2 июня 2007 г. на межпартийном съезде избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» было принято решение о досрочном прекращении полномочий 15-ти депутатов Киевсовета, которые были избраны по избирательному списку БЮТ: Андрея АНДРЮШКИНА; Андрея АРТЕМЕНКО; Виталия БАБАКА; Николая БОЙЧУКА; Михаила БРОДСКОГО; Александра ДАНИЛОВА; Александра ДРАПИЯ; Алексея ЕВЛАХА; Светланы ЗОРИНОЙ; Андрея ИВАНОВА; Алексея КРИВОПИШИНА; Леонида КРЮЧКОВА; Виктора МАНЖУРЫ; Александра ПРИТЫКИ и Александра СВЕРБИУСА.

ЦИК несколько раз пыталась собраться на заседание, чтобы рассмотреть вопрос о признании избранными депутатов Киевсовета от БЮТ, но из-за отсутствия кворума заседания переносилось.