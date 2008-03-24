Яценюк будет пить кровь из полковников… до последнего

Нашумевший «инцидент с пальцем» спикер парламента Арсений Яценюк рассматривает как «преступники во власти!». Об этом он сам заявил в интервью изданию Фокус.

В ответ на замечание, что инцидент, закончившийся увольнением заместителя начальника «Кобры» подполковника Алексея Кожи выглядел так, как будто Яценюк наябедничал Президенту, спикер возмутился: «Я так не считаю (эмоционально)! А где же поднимать вопросы о злоупотреблениях милиционеров, как не на коллегии МВД? Я мог это и по-другому решить: позвонить, чтобы всех выгнали. Это правильно? Наверное, правильно и то, что один из руководителей этого подразделения ездит на «Порше» за 200 тысяч долларов?»

«Для меня справедливость превыше всего, - добавил Яценюк. - Если наши правоохранительные органы не боятся подавать сфальсифицированные данные главе парламента – то, что же они делают с простыми людьми? Вы меня втянули в удивительную дискуссию. Что же, лучше было бы, если бы мы всё тихо решили, и он мне свой «Порше» подарил?»

Очевидно, авто подполковника не дает покоя руководителю Верховной Рады он еще раз очень эмоционально отозвался о дорогой машине, отвечая на замечание, что его, кажется, подставили. «Не кажется! – резко отреагировал Яценюк. - Полковники ездят на дорогих машинах, позволяют себе беспредел на дорогах, и им это сходит с рук? Независимо от того, кем я буду – главой парламента или простым менеджером Яценюком, я из них кровь буду пить до последнего...»

Напомним, что бороться с «преступниками во власти» Яценюк, как известно, начал после того, как сам столкнулся с ситуацией, знакомой большинству участников дорожного движения: из соседней машины ему показали неприличный жест. Как рассказывал потом Яценюк, таким образом с ним «пообщался» замначальника спецподразделения «Кобра» Алексей Кожа. Спикер довел ситуацию до ведома Президента и Луценко. В результате места лишился не только Кожа, но и всё руководство «Кобры», а спецподразделение и вовсе оказалось под угрозой расформирования.