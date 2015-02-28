Amnesty International призывает российские власти найти виновных в убийстве Немцова

Убийство Бориса Немцова должно быть тщательно расследовано, виновные должны понести наказание.

Об этом заявил директор представительства Amnesty International в Москве Сергей Никитин, передает пресс-служба Amnesty International в Украине.

«Обстановка безнаказанности, налицо отсутствие политической воли найти и привлечь к ответственности всех тех, кто причастен к нарушениям прав человека, очевидный непрофессионализм правоохранительной системы создал атмосферу ненависти и вседозволенности. До сих пор не найдены заказчики убийства Политковской, Эстемировой и многих других. Убийство Немцова должно быть тщательно расследовано, виновные должны понести наказание. Захочет ли этого система? Сможет ли это сделать полиция, прокуратура, следственный комитет, суд - большой вопрос», - сказал Никитин.

“Трагический символ я вижу в том, что на мосту, где год назад директора европейских офисов Amnesty International стояли в пикете с требованием свободы собраний, был убит один из активных поборников этой свободы», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 февраля, около полуночи в центре Москвы был застрелен российский оппозиционный политик Борис Немцов.

Справка УНИАН. Amnesty International - всемирное движение, объединяющее свыше 7 миллионов человек из более чем 150 стран и регионов, которые выступают за прекращение грубых нарушений прав человека.