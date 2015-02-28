Немцова похоронят в Москве

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего пресс-секретаря Немцова и его друга Александра Котюсова.

"Немцов будет похоронен в Москве, на каком именно кладбище, сейчас решают родственники", - сообщил Котюсов со ссылкой на супругу Немцова Ирину Королеву.

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