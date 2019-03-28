Коломойский объяснил, почему Порошенко не должен снова стать президентом

Игорь Коломойский убежден, что у Украины нет дополнительных пяти лет, чтобы посмотреть, получится у Порошенко или не получится.

Бизнесмен Игорь Коломойский не считает Порошенко успешным президентом, поэтому он должен дать дорогу другим политикам.

Об этом он заявил в интервью, опубликованном УНИАН.

«Я считаю, что если политик не успешен, то он должен давать дорогу другим, которые будут работать на пользу страны. Если бы в стране было бы не 116 млрд ВВП, а, как в Польше, 630, то я бы сказал: «Пускай он будет еще пять лет, может, он сделает триллион двести». А когда мы с 220 млрд получили 116 (я не говорю, что Янукович хороший или плохой, но при нем было 220)… Да, агрессия, да, война, да, сепаратизм, да, Донбасс, потеря Крыма… Но он же знал, куда идет? И лучше не стало. Поэтому нужно уступать дорогу кому-то другому, более способному», - считает Коломойский.

Читайте такжеКоломойский о Порошенко: он с первого дня президентства действовал аморально

По его словам, у Украины нет дополнительных пяти лет, чтобы посмотреть, получится у Порошенко или не получится. «Сейчас не получилось. Пять лет - достаточный срок, чтобы посмотреть, способен человек что-то сделать, или не способен», - добавляет бизнесмен.

Коломойский видит победителем на президентских выборах «кого угодно, только не Порошенко». «Я не говорю про всех, но о первой пятерке. Ну, еще Бойко вызывает у меня большие сомнения, потому что он уж очень откровенно получает инструкции в Москве. А все остальные украинские политики - все более-менее достойны», - уточняет бизнесмен.

При этом Коломойский считает, что поражение в президентской гонке для Порошенко «смерти подобно». «Он не может оторваться от власти, от этого корыта, и спокойно уйти», - добавил бизнесмен.

Напомним, в ноябре прошлого года Игорь Коломойский в интервью Соне Кошкиной рассказал о том, кого считает фаворитами на предстоящих президентских выборах.