ГБР начало расследование возможного влияния Сытника на президентские выборы в США – директор бюро

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что НАБУ и непосредственно директор бюро Артем Сытник якобы влияли на ход президентских выборов в США в 2016 году.

Государственное бюро расследований начало следственные действия в уголовном производстве относительно возможного влияния директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника на президентские выборы в США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель ГБР Роман Труба.

“Относительно возможного влияния руководителя НАБУ на выборы президента США. Уголовное производство по данному факту зарегистрировано работниками Генеральной прокуратуры. Зарегистрировано недавно. Нами только начинаются следственные действия в этом производстве”, - сказал Труба.

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Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что НАБУ и непосредственно Сытник якобы влияли на ход президентских выборов в США в 2016 году.

Луценко заявил, что ГПУ начала расследование в отношении якобы «слияния» финансовых отчетов, касающихся деятельности Пола Манафорта (тогдашнего главы избирательного штаба Дональда Трампа) во время президентской кампании 2016 года с целью якобы повлиять на выборы в пользу другого кандидата Хиллари Клинтон.

В НАБУ опровергли эти обвинения и заявили, что никаких доказательств противоправной деятельности Манафорта детективы НАБУ не собирали и не передавали, поскольку это вне компетенции бюро.