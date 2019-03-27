В ГПС прокомментировали визит Бойко и Медведчука в Москву

В Госпогранслужбе заявили, что действовали в пределах компетенции во время пересечения границы Бойко и Медведчуком в ходе поездки в Москву.

Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявляет, что пограничники действовали в пределах компетенции во время пересечения границы кандидатом в президенты Юрием Бойко и председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком в ходе поездки в Москву 22 марта.

Об этом Слободян сказал в комментарии УНИАН.

"Пограничники непосредственно в аэропорту, и не только в аэропорту, действуют в пределах своей компетенции. То есть в случае наличия у граждан действительных документов, дающих право на пересечение границы, мы предоставляем им право на пересечение государственной границы в ту или другую сторону", - заметил Слободян, комментируя обвинения генерального прокурора Юрия Луценко в том, что "вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку".

По словам Слободяна, в отношении непосредственно разрешений на вылет самолетов в конкретных направлениях - "это технический вопрос, и такое разрешение выдают соответствующие подразделения Министерства инфраструктуры".

"В данном случае мы действовали в пределах компетенции: мы оформляем много граждан в аэропорту, но мы не спрашиваем, куда они летят", - заявил помощник председателя Госпогранслужбы.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта в резиденции российского премьера в Подмосковье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер встретились с Бойко и Медведчуком. Было заявлено, что на встрече обсуждались вопросы взаимодействия в газовой сфере. Бойко отметил, что готов предложить России варианты продления транзитного газового контракта, поскольку действующие власти Украины «не проявляют активности» в решении этого вопроса.

Президент Украины Петр Порошенко осудил визит в Москву Бойко и Медведчука.

Сегодня, 27 марта, Кабинет министров поручил выяснить ситуацию о нарушении порядка пересечения границы Бойко и Медведчуком.

На заседании правительства Луценко сообщил, что будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы Бойко и Медведчуком.

25 сентября 2018 года Кабинет министров в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты 29 российских авиакомпаний, прежде всего авиакомпаний "Аэрофлот", "Трансаэро", "Россия" и "Сибирь", в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных. Запрет начал действовать с 25 октября.

Основанием для этого решения стали многократные нарушения российскими авиаперевозчиками запрета на полеты в оккупированный Крыму. По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, Украина имеет документальное подтверждение таких нарушений. В украинском списке санкций оказались 29 российских авиакомпаний, 27 из которых незаконно осуществляли полеты в оккупированный Крым, и две украинские компании, национализированные оккупационными властями Крыма.

В ответ РФ в качестве "зеркальных мер" ввела с 25 октября запрет на полеты украинских авиакомпаний в российские города. Сообщение о запрете полетов получили авиакомпании МАУ, "Днеправиа" и YanAir.

19 октября Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) направило в Государственную авиационную службу Украины письмо о немедленных переговорах по вопросам в сфере воздушного сообщения. Предложение российской стороны основано на обращении двух компаний - "Атласджет Украина", которая просила открыть на зимний сезон навигации 2015/2016 годов рейсы по трем маршрутам: Киев - Москва, Одесса - Москва и Киев - Санкт-Петербург, а также "Ютэйр-Украина", которая просила открыть полеты в зимний сезон 2015/2016 годов по маршрутам Киев - Москва и Львов - Москва.

В тот же день Министерство инфраструктуры и Государственная авиационная служба Украины заявили о готовности провести переговоры с Росавиацией. Украина провела технические консультации по РФ, однако оставила в силе решение о прекращении прямого авиасообщения с 00.00 25 октября.