Янукович заявляет, что не допустит дестабилизации ситуации в Украине

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что не допустит дестабилизации политико-экономической ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на митинге сторонников антикризисной коалиции, который проходил под стенами Верховной Рады.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что люди, стоящие под стенами парламента, делают доброе дело, отстаивают экономическую и политическую стабильность Украины.

Он подчеркнул, что сегодня нет ни одного человека в стране, который бы радовался сложившейся ситуации в украинском парламенте. «Причина одна – создана коалиция, которая не устраивает действующую власть. Они любыми путями пытаются удержать власть, даже идя на нарушение Конституции, на нарушение законов. Это их стиль работы, к которому мы уже привыкли за более чем полтора года», - сказал лидер Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ обратился к участникам митинга с призывом продолжать отстаивать свои права и подчеркнул, что его партия будет делать это в стенах парламента.