Рада продолжит рассмотрение поправок к языковому законопроекту (прямая трансляция)
11:07, 21 марта 2019Политика
32 0
Других вопросов в сегодняшней повестке дня пленарного заседания не предусмотрено.
В целом депутаты рассмотрели 824 поправки \ УНИАН
Сегодня Верховная Рада продолжит рассматривать поправки к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Читайте такжеУ Порошенко не исключают принятия закона о языке уже после президентских выборов
Как передает корреспондент УНИАН, других вопросов в сегодняшней повестке дня пленарного заседания не предусмотрено, поскольку парламент сначала должен завершить рассмотрение этого законопроекта.
В него внесены 2082 поправок, и их рассмотрение еще продолжается.
В целом депутаты рассмотрели 824 поправки, из которых 180 правок рассмотрены вчера.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Скандальный языковой закон Украины