Рада продолжит рассмотрение поправок к языковому законопроекту (прямая трансляция)

Других вопросов в сегодняшней повестке дня пленарного заседания не предусмотрено.

Сегодня Верховная Рада продолжит рассматривать поправки к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

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Как передает корреспондент УНИАН, других вопросов в сегодняшней повестке дня пленарного заседания не предусмотрено, поскольку парламент сначала должен завершить рассмотрение этого законопроекта.

В него внесены 2082 поправок, и их рассмотрение еще продолжается.

В целом депутаты рассмотрели 824 поправки, из которых 180 правок рассмотрены вчера.