Die Welt: Москва уже давно планировала войну в Украине?

В своей статье «Москва уже давно планировала войну в Украине?», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Юлия Смирнова пишет о том, что события в Украине в прошлом году быстро сменяли друг друга, когда после замены правительства в Киеве Россия аннексировала Крым и начала войну в Восточной Украине. Теперь российская газета «Новая газета» утверждает, что нашла доказательства того, что аннексия и война были подготовлены еще ​​до побега украинского экс-президента Виктора Януковича.

В среду газета опубликовала текст документа, который описывает план разделения Украины. По информации журналистов, документ был составлен между 4-м и 12-м февраля 2014 года и представлен администрации президента РФ.

Многое из того, что указано в документе, в начале 2014 года казалось немыслимым - а теперь стало реальностью. Авторы текста предполагают, что Януковича не следует оставлять на посту президента. «Режим Януковича окончательно стал банкротом. Его политическая, дипломатическая, финансовая и медиа-поддержка со стороны Российской Федерации больше не имеет смысла», говорится в документе.

Есть риск, что Россия потеряет косвенный контроль над газотранспортной системой Украины. Это ослабит позиции энергетической компании «Газпром» в Центральной и Южной Европе и приведет к значительным потерям для российской экономики, полагают авторы. «Было бы правильно, использовать желание децентрализации в различных регионах, с целью в той или иной форме присоединить восточные регионы к России», пишут авторы документа.

Усилия необходимо сосредоточить, прежде всего, на Крымском полуострове и в Харьковской области, потому что в этих регионах уже есть сильные группы, которые будут поддерживать интеграцию в Россию. Донецкую область авторы исключают, на том основании, что там очень сильны интересы украинского олигарха Рината Ахметова.

Пророссийская PR-стратегия

Чтобы спровоцировать пророссийский «дрейф» Крыма и других восточных территорий, необходимо заранее создать события, которые «узаконят этот процесс политически, а также обеспечат моральное обоснование», говорится в документе. Нужно разработать PR-стратегию, которая создаст у общественности впечатление, что восточные регионы принуждают к пророссийской политике.

Далее, текст описывает то, что должны требовать участники демонстраций в восточных регионах: федерализация страны и вступление восточных территорий Украины в возглавляемый Россией Таможенный союз. Затем в Крыму и в восточных регионах необходимо подготовить референдумы, на которых граждане будут голосовать за самоопределение и дальнейшее присоединение к России.

Авторы предлагают будущих лидеров пророссийских движений, в частности нынешнего премьер-министра Крыма Сергея Аксёнова, который в начале февраля был известен, прежде всего, как лидер движения «Русское единство».

Пророссийские предприниматели в Крыму

Кто стоит за этой стратегией, непонятно. Газета «Новая газета» пишет, что план был якобы составлен при участии российского бизнесмена Константина Малофеева, который имеет тесные связи с сепаратистами в Восточной Украине. Малофеев отрицает это и уже угрожал «Новой газете» иском.

Предпринимателя с православными неоимпериалистическими взглядами обвиняют в том, что он сыграл значительную роль в развитии конфликтов в Восточной Украине. Вместе с будущим лидером сепаратистов Игорем Гиркиным, в январе 2014 года Малофеев объездил Крым, и, помимо прочего, встречался с Сергеем Аксёновым.

PR-консультант Малофеева Александр Бородай после референдума в Восточной Украине, некоторое время занимал пост премьер-министра так называемой Донецкой Народной Республики. 21 февраля 2014 года в телевизионной программе под названием «Как будет разделена Украина?» Бородай говорил о тезисах, которые по содержанию схожи с опубликованным «Новой газетой» документом.

О возможных мотивах Малофеева - если он имеет отношение к документу – в России только догадываются. Возможно, через поддержку сепаратистов он пытается приобрести политический вес в России. Некоторые СМИ предполагают, что идеи по разделу Украины могли существовать еще задолго до стратегического документа от февраля 2014 года. В 2008 году российская газета «Коммерсант» сообщала о том, что на заседании Совета Россия-НАТО президент России якобы угрожал, что аннексирует Крым и Восточную Украину, если Украина вступит в НАТО.