Порошенко встретился с Гонтаревой, Яценюком и Яресько - обсуждают обвал гривни
Президент Украины Петр Порошенко проводит совещание с главой Национального банка Валерией Гонтаревой, премьер-министром Арсением Яценюком и министром финансов Наталией Яресько, сообщили УНИАН в пресс-службе НБУ.
«Сейчас проводится встреча у президента с участием главы НБУ, премьера и главы Минфина. Проводится четырехсторонняя встреча», - сообщил представитель пресс-службы.
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По его информации, результат встречи предположить сложно, так как переговоры продолжаются.
Также в пресс-службе уточнили, что встреча была запланирована заранее, вероятнее всего, по инициативе президента.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк и министр финансов Украины Наталья Яресько покинули заседание правительства для встречи с президентом Петром Порошенко и главой Национального банка Валерией Гонтаревой для обсуждения ситуации на валютном рынке.
Открывая заседание правительства, премьер резко раскритиковал меры НБУ на валютном рынке, включая сегодняшнее решение о временном запрете банкам покупать валюту по поручению клиентов.