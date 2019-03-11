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Завершение войны на Донбассе может произойти еще при "путинской власти" в РФ – экс-депутат Госдумы

10:05, 11 марта 2019
Политика
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Владимир Путин / REUTERS

Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев.

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По его мнению, президент РФ Владимир Путин хочет или на что-то разменять урегулирование ситуации на Донбассе, или предпринять такие шаги, которые позволили бы Кремлю сохранить лицо при этом урегулировании.

«Донбасс сам Путин не хочет. И там урегулирование может произойти еще при путинской власти. Они бы хотели или на что-то это разменять, или предпринять такие шаги, которые позволили бы Кремлю сохранить лицо при урегулировании. Я думаю, что там абсолютно реальный путь с миротворцами, и если это будет нужно Украине, то мне кажется, что этим путем можно дойти до конца, и при посредничестве Соединенных Штатов, которые занимают ту же самую позицию. Если не будем упираться в эти Минские соглашения, то войну на той территории можно прекратить. Крым – это действительно вопрос будет решен только тогда, когда сменится власть в Кремле. Это будет очень болезненная тема, но я уверен, что мы ее все равно решим», – сказал Пономарев.

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Теги: #Донбасс