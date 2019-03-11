Завершение войны на Донбассе может произойти еще при "путинской власти" в РФ – экс-депутат Госдумы

Путин хочет или на что-то разменять урегулирования ситуации на Донбассе, или предпринять такие шаги, которые позволили бы Кремлю сохранить лицо, считает бывший депутат Госдумы.

Урегулирование ситуации на Донбассе может произойти еще во время пребывания при власти в РФ Владимира Путина.

Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев.

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По его мнению, президент РФ Владимир Путин хочет или на что-то разменять урегулирование ситуации на Донбассе, или предпринять такие шаги, которые позволили бы Кремлю сохранить лицо при этом урегулировании.

«Донбасс сам Путин не хочет. И там урегулирование может произойти еще при путинской власти. Они бы хотели или на что-то это разменять, или предпринять такие шаги, которые позволили бы Кремлю сохранить лицо при урегулировании. Я думаю, что там абсолютно реальный путь с миротворцами, и если это будет нужно Украине, то мне кажется, что этим путем можно дойти до конца, и при посредничестве Соединенных Штатов, которые занимают ту же самую позицию. Если не будем упираться в эти Минские соглашения, то войну на той территории можно прекратить. Крым – это действительно вопрос будет решен только тогда, когда сменится власть в Кремле. Это будет очень болезненная тема, но я уверен, что мы ее все равно решим», – сказал Пономарев.