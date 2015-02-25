Гройсман: ЕС не принесет в жертву агрессору европейский вектор Украины

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Только что вернулся из Брюсселя. Мои переговоры в Европейском парламенте вселяют оптимизм. Есть искреннее желание Европарламента поддерживать нас, и не только декларативно. Я почувствовал, что для европейских коллег политическая ассоциация – это не пустые слова. Наши партнеры чувствуют моральную ответственность за суверенный европейский вектор Украины. И не принесут его в жертву агрессору", - подчеркнул спикер.

Он также отметил, что "домашнее задание" Украины – не останавливаться и проводить реформы вопреки агрессии.

Читайте такжеГройсман в Брюсселе назвал децентрализацию первоочередной задачей для УкраиныГройсман отметил, что этот год должен стать годом долгожданных перемен и "другого выбора у нас нет". "Украинский парламент свою часть этой задачи выполнит!", - убежден он.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман 24 февраля находился с официальным визитом в Брюсселе.