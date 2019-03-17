В ЕС настроены соблюдать политику непризнания аннексии Крыма Россией и вводить санкции

Евросоюз призывает все государства-члены ООН не признавать аннексию Крыма.

В Европейском Союзе настроены соблюдать политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией и вводить ограничительные меры.

Об этом говорится в декларации высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини в отношении Автономной Республики Крым и города Севастополь.

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«Спустя пять лет незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь Российской Федерацией, Европейский Союз сохраняет твердость в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины», - подчеркивает Могерини.

«Европейский Союз снова повторяет, что не признает и продолжает осуждать нарушение международного права. Это остается прямой угрозой международной безопасности с серьезными последствиями международному правовому порядку, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех стран», - заявляет она.

«Европейский Союз и в дальнейшем настроен на полное воплощение политики непризнания, в том числе благодаря ограничительным мерам. Европейский Союз снова призывает страны-члены ООН рассмотреть аналогичные меры по непризнанию согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №68/262 «Территориальная целостность Украины», - подчеркивает Могерини.

Она заявила, что нарушение Россией международного права привело к опасному усилению напряженности в Керченском проливе и в Азовском море. «Неоправданное применение силы Россией против Украины, произошедшее 25 ноября 2018 года, напоминает о негативных последствиях незаконной аннексии Крымского полуострова на региональную стабильность», - подчеркнула она.

В этой связи Евросоюз снова повторяет свой призыв к России освободить незаконно захваченных украинских моряков, суда и снаряжение безоговорочно и без дальнейшей задержки. «До момента их освобождения Россия должна уважать их права на юридическое представительство и доступ со стороны консульских должностных лиц и обеспечить раненных членов экипажа надлежащим медицинским обслуживанием», - отметила Могерини.

«Европейский Союз осуждает сооружение Керченского моста без согласия Украины, что представляет собой дальнейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственное и свободное прохождение всех судов через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом», - подчеркнула она.

В декларации сказано, что незаконные ограничения судоходства привели к негативным экономическим последствиям для портов Украины в Азовском море и всего региона.

«Европейский Союз не признает и не будет признавать проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове. Усиление милитаризации полуострова продолжает негативно влиять на ситуацию с безопасностью в регионе Черного моря. В нарушение международного гуманитарного права, российское гражданство и призыв в вооруженные силы Российской Федерации были применены к крымским жителям», - добавила Могерини.